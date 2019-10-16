بوسي شلبي عن سهير وميرفت ونبيلة:"صناع أجمل أفلام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نشرت الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بالنجمة سهير رمزي، والنجمة ميرفت أمين، والنجمة نبيلة عبيد. وعلقت: "صناع أجمل أفلام السينما المصرية"، وحازت الصور على إعجاب جمهورها. يذكر أن بوسي شلبي، شاركت في محفل توزيع جوائز صناع الترفيه بالعاصمة السعودية الرياض منذ يومان.

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