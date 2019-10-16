أماني السويسي:"يارب احمي كل ذرة من تراب سوريا ولبنان"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365: نشرت الفنانة أماني السويسي نجمة ستار أكاديمي صورة تجمع العلم السوري واللبناني، عبر حسابها الخاص على انستجرام. وكتبت:"يارب احمي كل ذرة من تراب سوريا ولبنان، يارب احفظ اخواننا واخواتنا السوريين واللبنانين، حرائق سوريا وحرائق-لبنان". Advertisements وانهالت عليها التعليقات من الجمهور الذي بادر بالدعاء للشعب السوري واللبناني. وأتت الحرائق في لبنان مساء الأحد على آلاف الأمتار المتصلة بعدد من الأبنية السكنية وجامعة رفيق الحريري في لبنان، وساهمت الرياح الشديدة في امتداد النيران وفقدان السيطرة عليها، دون معرفة الأسباب، وأمطرت السماء في الساعات الأخيرة ما خفف من الحرائق

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