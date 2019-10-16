تراند اليوم : فيديو| "حليمة بولند" تشعل ضجة بسبب "رائحتها غير الجميلة"



أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، الجدل كالمعتاد، لكن هذه المرة من خلال ظهورها في مقطع فيديو برفقة نجم مواقع التواصل الكويتي عبدالله الجاسر، المعروف باسم "عبودكا".

وبينما كانت تهم بالصعود على متن السيارة، تفاجأت بوجود عدد من رؤوس البطيخ على المقعد حيث يتعين عليها الجلوس، لتعترض على ذلك، قائلة إن هذا قد يجعل رائحتها غير جميلة.

وأضافت أن في السيارة غبارًا قبل أن يقدم لها النجم المحارم الورقية المبللة.

وأشارت بعد ذلك إلى أنها تشم رائحة "خايسة" وأن وجود البطيخ إلى جانبها لا يعجبها، فيما اعتبرت أن السيارة لا تليق بها مضيفة "مو بريستيجي".

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وأشعل الفيديو ضجة كبيرة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وصلت إلى حد توجيه السباب لها.

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