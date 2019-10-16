تراند اليوم : طليقة ممثل مصري تحرجه أمام زوجته بصورة جديدة

عادت "منى إش إش"، طليقة الممثل المصري ماجد المصري لتثير الجدل، بعد أن نشرت صورة تجمعها معًا، تعود إلى حقبة التسعينيات من القرن الماضي، والتي اشتهرا خلالها كدويتو.

وظهرت "إش إش" والمصري وهما يغنيان معًا على المسرح في إحدى الحفلات. وعلقت قائلة: "ماجد المصري ومنى إش إش أشهر دويتو غنائي شبابي في التسعينات ماجد ومنى. على يمين ماجد الفنانة رانيا فريد شوقي ورانيا محمود ياسين".



وأشعلت الصورة جدلاً في أوساط المتابعين الذين تساءلوا عن سبب نشرها هذه الصورة معتبرين أنها تحرجه بذلك أمام زوجته.

وهذه ليست المرة الأولى التي تنشر صورًا لها مع المصري، فقد نشرت في وقت سابق صورة التقطت لهما خلال حفل زفافهما.

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وأرفقت الصورة بالتعليق: "قريبًا إن شاء الله قصة حب وكفاح للدويتو الشهير (منى وماجد) منى إش إش وماجد المصري".

وتعرضت على إثر هذا للكثير من الانتقادات، ولم تعر تلك الانتقادات أي اهتمام، وفي ظل حديثها المتكرر عن ماجد المصري، قرر الأخير الرد بشكل غير مباشر، حيث نشر صورة بصحبة زوجته وعلق عليها قائلاً: "إنت الحب الكبير الأول والأخير".

وأمام الاتهامات التي لاحقت "إش إش" بالغيرة، قررت أن ترد وتهاجم ماجد المصري بشدة، حيث وجهت رسالة عبر حسابها على "انستجرام" قالت فيها: "أنا مش خرابة بيوت ولا غيرة.. لو عايزة أخرب بيت ماجد المصري كنت خربته من أول ما اتجوز من 13 سنة".