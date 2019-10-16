تراند اليوم : ممثلة مصرية تزوجت من مستشار مبارك: لهذا السبب رفضت الإنجاب...

تزوجت الممثلة المصرية، نبيلة عبيد، أربع مرات، وتكتمت على حياتها الخاصة وزيجاتها، لكن في عام 2010 اعترفت بانها كانت قد تزوجت من المخرج أشرف فهمي في السر.

أيضًا اعترفت خلال مقابلة تلفزيونية بأطول زيجاتها وكانت مع السياسي المعروف، الدكتور أسامة الباز، مستشار الرئيس الأسبق حسني مبارك، واستمر زواجهما لمدة 9سنوات. وأشارت إلى أنها تزوجت في السر مرتين بشخصيات عربية.

إلا أنها لم تنجب من زيجاتها الأربعة. وصرحت لموقع "FilFan.com" بأنها انشغلت بنجوميتها كثيرا لدرجة إنها لم تفكر في حياة زوجية وتكوين أسرة.

وأضافت على هامش تكريمها في مهرجان الاسكندرية السينمائي: "كان لدي هدف محدد وأصررت عليه وهو صنع اسم نبيلة عبيد لذا تخليت عن الكثير مثل الحياة الزوجية والإنجاب رفضت كل هذا من أجل الفن والنجومية".

وتابعت: "كنت أحافظ على رشاقتي وأخشى عليها من الإنجاب ولا أريد زوجًا يجبرني على التخلي عن الفن من أجل الحياة الأسرية"، مستدركة: "أخاف أخلف جسمي يبوظ فأنا حالة استثنائية".

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مع ذلك، لم تشعر نبيلة عبيد بالندم على قرار عدم الإنجاب، مبررة ذلك بأنها تشعر بأنها محاطة دائمًا بجمهور يشعرها بأنها تنتمي إليهم وتجد السعادة والاكتفاء في أعمالها الفنية.

وترى أن نجمات هذا الجيل لا يفكرن بالطريقة ذاتها بل يفضلن أن يكون لديهن حياة أسرية أو على الأقل تنجب طفلاً حتى لو لم ينجح زواجها، ويأتي الفن في المرتبة الثانية ولكنها لم تفكر بهذه الطريقة أبدا وكانت تعطي الفن أولوية كبرى.

وكرم المهرجان هذا العام الفنانة نبيلة عبيد وأطلق اسمها على الدورة الـ35 حيث يتضمن التكريم إصدار كتاب عن مشوارها الفني من إعداد الإعلامية شيرين عبد الخالق.