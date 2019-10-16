تراند اليوم : «شيرين» تصدم الجميع وتقرر الاعتزال .. تعرف على السبب...



فاجأت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، جمهورها بفيديو عبر حسابها الرسمي على "الانستجرام"، تؤكد فيه أنها ستقوم بغلق جميع حساباتها على السوشيال ميديا واعتزال مواقع التواصل، بسبب تدخل الأشخاص في حياتها الشخصية.

وقامت شيرين، بعد ذلك بنشر الحديث التالي: "أتدرون ما المفلس؟" قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال:" إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أُخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار".

وكانت "شيرين" محط أخبار المواقع الصحفية الفترة الماضية بداية من حملها وإجهاضها وسفرها بأمريكا إلى عودتها لمصر، وهو ما نفته.

يذكر أن آخر ألبومات شيرين عبدالوهاب الفنية، هو ألبوم :" نسّاي"، والذي حقق نجاح كبير جدًا فور طرحه في الأسواق، وتضمن العديد من الأغاني منها "حبه جنة"، و"تاج راسك".