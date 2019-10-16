مازح رئيس الهيئة العامة للترفيه “تركي آل الشيخ”، الممثل المصري محمد رمضان في حفل توزيع جوائز صناع الترفيه بموسم الرياض، بعد أن رحب به الممثل العالمي “جان كلود فان دام”.
وكان “فان دام” قد رحب بمحمد رمضان، قائلاً: “أريد أن أوجه كذلك تحية كبيرة والكثير من الحب إلى أخي محمد رمضان.. أحبك أخي”، ولوحا لبعضهما البعض. فما كان من “آل الشيخ” إلا أن عقب على كلام “فان دام” ممازحًا رمضان بقوله: “دي كوسة يا رمضان هه.. مخلص معاه قبل ما يخش”، وسط ضحكات “رمضان” وجميع الحاضرين.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: “فان دام” يفاجئ محمد رمضان بترحيب حار في حفل الترفيه.. وتركي آل الشيخ ممازحًا “دي كوسة يا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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