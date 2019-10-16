شاهد.. كاظم الساهر يرد على شائعة وفاته

تداول رواد السوشيال ميديا بالأمس نبأ وفاة المطرب كاظم الساهر، الأمر الذي أحزن جمهوره كثيرًا، إلا أن القيصر نفى تلك الشائعات بطريقة غير مباشرة، من خلال صفحته الرسمية عبر موقع "فيس بوك". الرسمية عبر موقع "فيس بوك".

كتب قيصر الغناء عبر حسابه مقطعًا من أغنيته الشهيرة "متمردة"، فقال: "متمردٌ ايضا انا.. وحبيبتي متمردة.. متمردان مميزانِ.. وعاشقانِ بعنفوانِ.. وحياتنا متجددة". متمردان مميزانِ.. وعاشقانِ بعنفوانِ.. وحياتنا متجددة".

يذكر أن شائعة وفاة كاظم الساهر انتشرت، مساء أمس الثلاثاء، بأكثر من رواية وجميعها كاذبة، منها وفاته بعد تعرضه للتسمم أثناء وجوده في بيروت، وأخرى تفيد بوفاته اثر تعرضه لحادث سير.





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