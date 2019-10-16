"يوم أن قتلوا الغناء" يعود لجمهوره الأحد المقبل

قال الفنان شادي سرور، مدير فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرح، إن الفرقة تقدم من جديد العرض المسرحي " يوم أن قتلوا الغناء" على مسرح الطليعة بالعتبة بقاعة زكي طليمات، وذلك ابتداء من يوم الأحد المقبل الموافق ٢٠ أكتوبر، في تمام الساعة السادسةمساءً.
"يوم أن قتلوا الغناء" بطولة ياسر صادق ، شادي سرور ، طه خليفة ، محمد ناصر ، ألحان المهدي ، هايدي رفعت ، حمادة شوشة، أداء صوتي للنجم نبيل الحلفاوي ، موسيقى أحمد نبيل،ديكور محمد سعد، ملابس مروة منير، تعبير حركي عمرو باتريك ، إخراج تامر كرم.
يذكر أن العرض يُقدم للجمهور للعام الثالث، حيث حقق العرض نجاحاً جماهيرياً كبيراً منذ افتتاحه، يدور العرض حول صراع ما بين أخوين، فى رحلة البحث عن سبب الوجود وسر الكون والصراع الدائر بين روح التسامح والحب من ناحية، والتعصب والكراهية من ناحية أخرى.
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