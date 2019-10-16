الثقافة تعلن بدء قبول الدارسين بأكاديمية الفنون بجامعة أسيوط

أعلنت وزارة الثقافة بالتعاون مع جامعة أسيوط عن بدء تلقي قبول طلبات الالتحاق بفرع أكاديمية الفنون بمحافظة أسيوط، وذلك بنظام التعليم الموازي للعام الدراسي 2019 - 2020، ضمن خطتها لنشر التنوير بين الشباب والنهوض بالإبداع فى مصر.

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، إن الثقافة المصرية تواصل الخطوات الجادة فى طريق تطوير وإعادة تشكيل الوعى وبناء الإنسان واستمرارا لعملية إعداد كتائب من المبدعين يمثلون عناصر ومفردات قوة مصر الناعمة، وقد جاء تأسيس فروعًا لأكاديمية الفنون فى المحافظات تضم جميع المعاهد والوحدات العلمية والتعليمية المتخصصة وتقوم بتدريس نفس المناهج

بنظيرتها فى القاهرة.

وأشارت أن فروع أكاديمية الفنون في المحافظات تهدف إلى فتح آفاق تعليمية جديدة وتبنى الراغبين فى دراسة الفنون بشكلٍ علمىٍ متخصص مشيرة إلى أن أكاديمية الفنون بالقاهرة تعد الوحيدة من نوعها فى مصروالشرق الأوسط، وتعمل برامجها على تخريج متخصصين أكاديميين يثرون ساحة الإبداع باعتباره الوسيلة المثلى للارتقاء بالمجتمع .

من جانبه قال الدكتور أشرف زكي، رئيس أكاديمية الفنون، إن الدراسة بنظام التعليم الموازى بفرع أكاديمية الفنون بأسيوط جاء بعد الانتهاء من

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إعداد واستيفاء كافة المقومات التى تعتمد عليها العملية التعليمية حيث يتم قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية والشهادات الجامعية دون التقيد بشرط السن وسنة التخرج.

وتشمل مرحلة البكالوريوس لثلاثة معاهد هى، العالى للفنون المسرحية قسمى التمثيل والإخراج، العالى للسينما قسمى السيناريست والإخراج، العالى للموسيقى العربية قسمى الغناء والآلات الشرقية، ومرحلة الدراسات العليا لأقسام معهد النقد الفنى وهى النقد الأدبى، النقد التشكيلى، النقد الموسيقى، فلسفة الفن وعلومه إلى جانب مرحلة الدراسات العليا للمعهد العالى للفنون الشعبية .

وكذلك يتم قبول طلاب غير نظاميين بالمرحلة دون العليا "إعدادي .. ثانوي"، بالمعهد العالى للموسيقي "الكونسرفتوار" للدراسة الموسيقية بأقسام الوتريات، آلات النفخ، الغناء والتأليف على أن تقدم الطلبات بمقر جامعة أسيوط.

