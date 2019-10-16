تراند اليوم : سمية الخشاب : أنا نفسي أتجوز عمرو دياب يابخت دينا

أبدت الفنانة سمية الخشاب إعجابها بأغنية عمرو دياب الجديدة “تحيرك” التي صدرت ضمن ألبومه الأخير “أنا غير”.

وصرحت سمية الخشاب خلال إحدى حوراتها الصحفية مؤخرا بأن كلمات هذه الأغنية تعبر عن الفتاة العربية وقالت ” هي دي البنت العربية حنونة وطيبة عمرو بيغني للمرأة العربية”، وعندما ألمح المحاور أن المقصودة من الأغنية هي الفنانة دينا الشربيني قالت سمية الخشاب” أيوة حبيبته يغنيلها براحته”.

مضيفة “وطبعا هي جميلة.. هي دينا جميلة وتحسها وشها فيه طيبة من غير ما تتكلم”.

مؤخرا حضر الثنائي عمرو دياب ودينا الشربيني حفل توزيع جوائز Joy المقامة على هامش منتدى الترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

والتقطت الكاميرات صورا وفيديو لعمرو دياب ودينا الشربيني لحظة وصولها سويا وهما ممسكان بأيدي بعضهما، وكذلك لحظة مغادرتهما سويا.