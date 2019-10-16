تراند اليوم : محمد فراج : ناقصني أبويا وأمي ونفسي أحج ليهم .. فيديو

كشف الفنان محمد فراج عن سر صورته الباكية في مهرجان الجونة السينمائي.

وقال محمد فراج، في برنامج “صاحبة السعادة” على قناة dmc، إن الصورة تحمل توقيع المصور أحمد هيمن، الذي يمتاز بأسلوب مختلف تماما في التصوير، فهو يتحدث إلى الشخص الذي يصوره، ويحاول التقاط ردود الأفعال على ما يقوله، وجلسة التصوير معه كانت أقرب لمقابلة مع معالج نفساني.

وعن أمنياته في المستقبل، قال محمد فراج إنه يتمنى أن يحج لنفسه ولوالديه الراحلين، ويتمنى أيضا أن يستقر ويتزوج، ما سيكون مفيدا له نفسيا ومهنيا، أما في مجال عمله، فلا يزال لديه الكثير من الطموحات التي يسعى لتحقيقها كممثل.