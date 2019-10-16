كتب امير فتحي في الأربعاء 16 أكتوبر 2019 12:58 مساءً - تستعد الدمية الشهيرة ” أبلة فاهيتا ” إلى العودة من جديد إلى الشاشة وذلك من خلال التعاقد على عملين جديدين من خلال الشركة المالكة لحقوقها ” JWT ” .
العمل الأول ستظهر فيه أبلة فاهيتا مع شبكة ” نتفليكس ” و يتم التكتم على تفاصيله حاليا على أن يتم الكشف عن التفاصيل خلال الأسابيع القليلة المقبلة.. والعمل الثاني سيعرض على احدى الشاشات المصرية والذي يعتمد على الكوميديا الساخرة والتعليقات الجريئة .
يذكر أن أبلة فاهيتا المثيرة للجدل ظهرت في برنامجها الشهير ” أبلة فاهيتا لايف من الدوبلكس ” في عام 2015 والذي قدمت منه 6 مواسم على مدار أربع سنوات على قناة ” cbc ” الفضائية المصرية واستضافت فيه ابرز المشاهير في مصر والوطن العربي .
كانت هذه تفاصيل خبر ” أبلة فاهيتا ” تعود إلى الشاشة من جديد بعملين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.