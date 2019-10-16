حادثٍ غريب.. سيّدة تصدم نفسها بسيارتها!

كتب امير فتحي في الأربعاء 16 أكتوبر 2019 12:58 مساءً - إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو يظهؤ لحظة وقوع حادثٍ غريب صدمت فيه سيّدة أميركية نفسها بسيارتها، بعد أن نسيت تفعيل الفرامل، في مدينة تنتردين في ولاية كينت الأميركية.
وأوقفت السيدة سيارتها لتفحص منصّة بيع البيض في طريقها إلى المنزل، وعندما ترجّلت منها وبدت منشغلة بتفحّص المنتجات، إنزلقت السيارة الفضية ببطء على الطريق المنحدر نحوها، قبل أن تصدمها من الخلف وتسقطها هي ومنصة البيع أرضاً.
ودمرت السيدة منصة البيع بعدما سقطت عليها، قبل أن تتوقّف السيارة مرة أخرى.
ولا يبدو أن السيدة أصيبت بإصابات بالغة، إذ أنها نهضت سريعاً وهي تنظر من حولها، قبل أن تعود إلى السيارة وتقودها بعيداً.
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