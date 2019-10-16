خاص – ملحم زين خلع ثوب الخجل ووضع النقاط على الحروف

افتتح مقدم البرامج هشام حداد الموسم الجديد من “لهون وبس” باستضافة فنان من الصف الأول، استطاع منذ بداية مسيرته الفنية ان يثبت أنه رقم صعب في عالم الفن.

وقبل الدخول في مجريات الحلقة، لا بد من الإشارة الى ان “ريّس الأغنية” ملحم زين أطل على جمهوره في حلقة كانت أكثر من رائعة، تميزت بالعفوية والطبيعية والفن والمزاح وغيرها من العوامل التي تجذب الجمهور وتجعله يبتعد قليلاً عن الأجواء العصبية والهموم التي أحاطت بالمواطن اللبناني في اليومين الماضيين والتي جعلته بحاجة ماسة الى متنفّس ينقله الى عالم جديد مليء بالفن والترفيه.

اطلالة ملحم زين هذه المرة كانت مختلفة عمّا اعتاد عليه جمهوره في السابق، اذ خلع الثوب الخجول وكان مرتاحًا في الحوار والجلسة بشكل عام، يتبادل الاحاديث مع هشام حداد ويمرّر بعض النكات بأسلوبه المميز وبطريقته الفريدة، حتى أن الجمهور شعر وكأنه أمام جلسة عائلية بعيدة عن الجلسات الصحافية والمقابلات المدروسة، وهذا كان جليًا من خلال تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين كانوا يتابعون الحلقة بحب وشغف وأثنوا على العفوية والطبيعية في شخصية ملحم زين.

وبالعودة الى الحلقة، تحدث “زين” في البداية عن ألبومه الأخير حيث لفت الى أنه أحب أن ينوع في الموسيقى وأن يقدم في الميني ألبوم الجديد لوناً مختلفاً ذهب فيه الى اماكن جديدة في اللون الموسيقى. وتابع أن في السابق قدّم الكثير من الأغنيات الرومانسية، بالاضافة الى اغنيات تتضمن ايقاعاً وخاصة “الدبكة”.

وحول علاقاته الاجتماعية التي ظهرت جلياً في الآونة الاخيرة، اكد “زين” أن علاقاته الاجتماعية قوية جداً ويحب الاختلاط بالناس ولكن لا يحب أن ينشر كل شيء على مواقع التواصل.

كما عبّر عن سعادته بلقب لقبه “ريس الأغنية اللبنانية”، وقال “الجمهور عاز كده”.

وفي فقرة حلو أو كابوس:

–هل يعتبر “السوشال ميديا” حلم أو كابوس، اختار الاحتمالين لأن مواقع التواصل أفادت البعض وأذت البعض الآخر.

–الفنانون يتوجهون للغناء في “نايت كلوب” حلم أو كابوس؟

أكد ان المستقبل لحفلات “نايت كلوب” لأن لم يعد هناك من مطرب “بعبي صالة” بسبب الكلفة العالية “والناس ما بقا معا مصاري”. وأشار الى أنه قدّم عدة حفلات بـ “نايت كلوب” ويرى ان المستقبل سيذهب في هذا الاتجاه .

–وديع الشيخ حلم أو كابوس؟

لفت “زين” أن لا أحد ينجح من فراغ هو حالة ولونه الغنائي في بعض الاماكن يلمسه ويحبذه كـ “بعلبكي”

Advertisements

–أغنية “طار البلد” للسوبرستار راغب علامة حلم أو كابوس؟

كشف “زين” الى أنه تحدث في الموضوع مطولاً مع راغب مؤخراً خاصة بعدما كان قد طلب منه في السابق أن يبتعد عن السياسيين قليلاً كي يكون مقنعاً أكثر ولكن راغب شرح له الموضوع وأقنعه بوجهة نظره، حيث كشف له الى أنه قريب من السياسيين وينتقدهم وعندما طرح الأغنية الكثيرين “زعلوا منو”.

وشدد ملحم زين الى أنه شعر بصدق كلام راغب علامة وحبه للبلد وتعاطفه مع الناس واقول له “لقد قرأت الموضوع بطريقة مختلفة حينها”. وأكد ملحم أنه بدّل رأيه بخصوص أغنية “طار البلد” لـ راغب علامة بعدما اوضح الاخير له كل تفاصيل الأغنية ومعاناة الناس. ولفت أنه يصدق اليوم راغب خاصة بعدما تحدثا سوياً وشرح له هموم المواطنين وصفقات السياسيين. وأكد أن راغب لفت نظره الى عدة أمور هو كان يجهلها بسبب عدم تدخله في كواليس السياسة.

وهل هو غير راض على عهد الرئيس ميشال عون، لفت “زين” فيما خصّ عهد الرئيس ميشال عون فالأخير ليس هو من “طيّر البلد” هناك تراكمات عمرها سنوات وأنتخب منذ ثلاث سنوات وكان هناك 100 مليار دولار دين تراكموا على مر السنوات السابقة. وبرأيه أن “عون” يعمل جاهداً لوقف الفساد ولكن ليس بمقداره ان يعود الى السنوات السابقة لمحاسبة الفاسدين.

عاد وأكد ملحم زين ان البلد مليء بالفاسدين فلا يستطيع ان يحمّل الرئيس عون مسؤولية كل الذي جرى في السنوات الماضية.

وفاجأ ملحم زين المشاهدين بتقديم أغنية جديدة بعنوان “جاري البحث عن بلد” للملحن “جهاد حدشيتي”.

-الألبوم الكبير حلم أو كابوس؟

أجاب “زين” كابوس في هذا الوقت خاصة ان الاغنيات لا تأخذ حقها وهذا ما حصل معه في ألبوماته السابقة هناك الكثير من الأغنيات لم تأخذ حقها في الأسواق.

خلال الحلقة، شدد ملحم زين الى أن ليس لديه أي مشكلة في غناء أي لهجة او خليط موسيقي معين فهو عربي ينتمي الى كل الدول العربية.

وفي الختام رفض “زين” فكرة العلاقة الجنسية قبل الزواج وقال “حلو كل شي يكون بوقته”، كما رفض زواج المثليين وقال “كل واحد حر بحياته الشخصية”.

كما رفض الشعار الذي أطلقه البعض في لبنان “الموت لآل سعود” فهو لا يدعي على أخوه بالموت ولكن الموت فقط لا غير للعدو الصهيوني. وتابع لو هناك اختلاف مع البعض لكن بالتفاهم يُحل كل شيء.

وشدد الى أنه لا يقول هذا الكلام ليستعطف حفلة في السعودية فهو لا يحتاج لاقامة الحفلات، فقد سبق ووقف مع سوريا بازمتها الكبيرة ولا زال معها. والشرق لن يرتاح الا بالوحدة وبتفاهم الجميع مع بعضه البعض.