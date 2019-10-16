بعد مبادرة شيرين.. أحلام تقدّم المساعدة لـ لبنان

انضمت الفنانة الاماراتية أحلام الى زميلتها المصرية شيرين عبدالوهاب في حملة الدعم التي أُطلقتها للوقوف الى جانب لبنان وشعبه بعد الكارثة الطبيعية التي حلّت على معظم المناطق اللبنانية نتيجة الحرائق الهائلة التي اشتعلت وأدت الى تشويه الطبيعة، كما أسفرت عن سقوط شاب خلال محاولته مساعدة أخيه الانسان وحمايته من النيران، ليدفع حياته ثمن مبادرته وعمله الانساني.

وكانت شيرين قد غردت على حسابها عبر موقع تويتر قائلة: “قلبي يحترق على وطننا الغالي لبنان، لكن في مثل هذه المواقف، الكلام ليس كافياً. أنا على أتم الاستعداد لإقامة حفل يكون كل العائد منه مخصص للمتضررين من الحريق، وأناشد دولة رئيس الوزراء سعد رفيق الحريري أن تكون تحت رعاية سيادته”.

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ولم يمضِ بضع ساعات على تغريدة شيرين حتى أعادت النجمة الاماراتية أحلام نشرها مرفقة اياها بالتعليق التالي: “وانا معاكي مشاركه شيرين حبيبتي لبنان ياما عطانا.. مبادره رائعه”، معلنة عن استعدادها لتقديم اي مساعدة قادرة على انتشال الشعب من مصابه الاليم، خصوصا ان لبنان وشعبه قدّم ولازال يقدّم الكثير لهؤلاء النجوم العرب”.

تغريدة أحلام لاقت كذلك اعجابًا وانتشارًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الذين تفاعلوا معها شاكرين الفنانة الاماراتية على مبادرتها الانسانية المميزة تلك. وابرز المعلقين كان الاعلامي الدكتور جمال فياض الذي غرد قائلا: “تسلمي يا سيدة الذوق ومحبتك دائماً كانت طاغية ومشاعرك الصادقة فوق كل مشاعر.. شكراً بارك الله بحياتك وأسرتك ووطننا الأمارات العربية”، ليلقى ردا سريعًا من احلام التي قالت: “فضل لبنان كبير علينا، هذا واجبنا، وشيرين هي صاحبه المبادره وحنا نبارك ونتمم هالمبادره الرائعة، واقل واجب واعتقد الكل راح يشارك من اجل لبنان. ربي يحميكم وكلنا قلوبنا تحترق”.