متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استطاع الممثل التونسي ظافر العابدين أن يحقق نجاحًا كبيرًا من خلال تجسيده لشخصية "فارس" في مسلسل "عيون بيروت"، مؤكدًا للرأي العام أن بإمكانه النجاح في مختلف الأدوار المركبة التي تسند اليه.
عبر ظافر العابدين عن سعادته بهذه التجربة التي رأى أنها ناجحة على مختلف المقاييس، موجهًا رسالة إلى الأشخاص الذين حاولوا التخفيف من وهج نجاحه من خلال اتهامه بالمبالغة في أداء مشاهد معينة، مؤكدًا أنه نجح في أداء 2999 مشهدًا ببراعة لا متناهية.
الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها موقع " فوشيا" مع الممثل التونسي ظافر العابدين؛ إذ تحدث عن شخصية فارس في مسلسل عيون بيروت، كاشفًا عن دوره في "العنكبوت" الذي يلعب فيه دور البطولة إلى جانب أحمد السقا.
كانت هذه تفاصيل خبر ظافر العابدين: حتى وإن بالغت في مشهد من عروس بيروت.. فقد نجحت بـ 2999 غيره! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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