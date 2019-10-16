مايلي سايرس تستعرضُ وشمها "الدّمويّ" الجديد.. هل قصدت زوجها السّابق؟

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت المغنية الأمريكية مايلي سايرس 26 عامًا، عن وشمها الجديد على ذراعها، فهل قصدت به زوجها السابق هيمسورث؟
نشرت صحيفة " ديلي ميل " البريطانية، أنّ مايلي نشرت صورة سيلفي لها وهي تستعرض الوشم الجديد، وهو عبارة عن قلب مطعون بالسّكين، وأرفقت الصّورة بعبارة " قلب الروك أند رول للأبد".
تأتي هذه الصورة في الوقت التي تنتشر فيه صور مايلي على جميع وسائل التواصل الاجتماعي مع حبيبها الجديد وصديق طفولتها الممثل كودي سيمبسون.
كانت مايلي في الصورة ترفع كم قميصها وتبرز الوشم الذي ظهر في الصورة أنه لا يزال حديثًا لأنّ لون جلدها الورديّ مازال موجود.
أثارت مايلي حيرة معجبيها بهذا الوشم في الوقت الذي من المفترض أنّها تعيش علاقة رومانسية جديدة، وأثاروا الشكوك أنها تقصد بتلك الرسمة على ذراعها زوجها السابق الذي انفصلت عنه مؤخرًا بعد علاقة عاطفية طويلة وزواج دام لمدّة أشهر قليلة فقط.
صرح كودي في وقت سابق لمجلة "بيبول" أنّه ومايلي في فترة تعافي ويركزان على الصّحّة والعمل وقضاء بعض الوقت معًا، وقال إنّ صداقتهما أعمق وأكبر ممّا يعتقده الناس، لكنْ خلال حفل افتتاح تيفاني آند كو للرّجال في لوس أنجلوس، صرّح سيمبسون أنه من الأمن الأن قول إن علاقته بمايلي رسمية وعلنية، وظهر كودي مع مايلي أثناء عمليّتها الأخيرة بسبب لتهاب اللوزتين، وشكرته مايلي بمنشور جميل على وسائل التواصل الاجتماعيّ.
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