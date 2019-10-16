الأمير هاري يحبس دموعه.. وميغان ماركل بفستان خطبتها في حفل "ويل تشيلد"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في الحفل السنوي لمؤسسة "ويل تشيلد" بالمملكة المتحدة، لم يستطع الأمير هاري إخفاء مشاعره أو كبح دموعه التي اغرورقت بها عيناه واختنق بها صوته أثناء حديثه عن الأبوة واستقبال طفله الأول.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنه في الحفل السنوي لمؤسسة "ويل تشيلد" الخيرية للاحتفال وتكريم الشباب والأطفال المصابين بأمراض خطيرة، وأولئك الذين يبذلون أقصى جهدهم للحفاظ على صحة الأطفال وسعادتهم، بما في ذلك أخصائيو الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية؛ ألقى الأمير هاري 35 عامًا خطابًا عن أهمية تربية الطفل.

واختنق صوت هاري بالدموع عند حديثه عن كونه أبًا جديدًا؛ إذ استقبل هو وزوجته من شهور قليلة طفلهما الأول "آرتشي".

وأضاف أنه عندما أتى إلى هنا العام الماضي مع زوجته ميغان ماركل كانت هي حاملًا بطفلهما ولم يكونا قد أعلنا الخبر من قبل، وقال إن هؤلاء الأطفال والشباب لا يكفّون أبدًا عن إبهاره، لكن هذا العام أصداء الحفل مختلفة بالنسبه له؛ لأنه أصبح أبًا الآن، وتأثّر الأمير عاطفيًا وتدخلت بعدها غابي روسلين مضيفة الحفل ووقفت بجانب الأمير هاري وربطت على ظهره للتخفيف من حدة الموقف عليه.

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حضرت دوقة ساسكس ميغان ماركل 38 عامًا الحفل مرتدية فستان خطبتها الأنيق باللون الأخضر الدّاكن من الماركة العالمية P.A.R.O.S.H والذي تقدر قيمته بـ 568 دولارًا، ومعطفًا باللون الجملي بقيمة 1,457 دولارًا كانت ارتدته في كريسماس 2017، وحملت حقيبة صدفة السلحفاة بقيمة 843 دولارًا، واستكملت إطلالتها بحذاء كعب عالِ باللون البني الفاتح من المصمم الإسباني مانولو بلانيك بقيمة 691 دولارًا.

الجدير بالذكر أنه خلال حفل الاستقبال قبل الحفل الرسمي للمؤسسة، تلقى الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل هدايا وملابس لابنهما أرتشي مع بلالين ضخمة وملونة، والتقيا مع الفائزين الذين سيتم تكريمهم من قِبل المؤسسة، وحصلا منهم على قمصان بيضاء بعبارة تشجيعية "كل شخص يستطيع أن يكون بطلًا".