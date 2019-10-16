محمد رمضان يرد على أكاذيب الجزيرة القطرية حول واقعة الطائرة

القاهرة - لايف ستايل وجه الفنان محمد رمضان، هجوما شديد على قناة الجزيرة، بعدما بثت مقطع بشأن واقعة قيادته الطائرة أثناء ذهابه إلى السعودية للمشاركة فى موسم الرياض، حيث زعمت القناة القطرية أن رمضان قام بقيادة طائرة مدنية، وهو ما نفاه رمضان. ونشر محمد رمضان مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "تانى يا قناة الجزيرة دى مش طيارة ركاب دى طيارة خاصة وأنتم عارفين". وأضاف رمضان "اللى قال إنى أنا اللى طاير بها صاحبى وبيهزر، ثالثا كابتن الطيارة أكيد كان قافل لوحة التحكم بالكامل، رابعا وصلنا بالسلامة قبل ميعادنا، تانى يا جزيرة فين ضمير المهنة يا محترمين كفاية تضليل بقى". Advertisements قد يهمك ايضاً: محمد رمضان يتسبب في إيقاف طيار ومساعده محمد رمضان يقود طائرة ركاب مدنية

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