مى كساب ضيفة منى الشاذلى فى "معكم"

تحل الفنانة مي كساب ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، يوم الجمعة المقبل. يتناول اللقاء أحاديث طريفة عن أعمالها الفنية، وكذلك حياتها الأسرية، وأبرز المواقف التي تعرضت لها خلال تجربة الحمل الحالية. يبث برنامج "معكم منى الشاذلي" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، من الأربعاء للجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً.
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