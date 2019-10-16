شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير موعد انطلاق مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير برئاسة المخرج محمد محمود تغيير موعد انطلاق المهرجان حيث تقام الدورة السادسة من المهرجان فى الفترة من 26 يناير إلى 31 يناير المقبل، وذلك بعد تغيير موعد إقامتها بدلا من شهر أبريل.

كما اعلن المهرجان عن فتح باب استقبال الأفلام الخاصة بمسابقة الطلبة بالدورة السادسة، التى تقام مطلع العام المقبل، وأكد المخرج مونى محمود المدير الفنى للمهرجان أن استقبال أفلام الطلبة سوف يستمر من اليوم 15 أكتوبر حتى 15 من شهر نوفمبر المقبل.

جوائز المهرجان

Advertisements

وأشار المخرج محمد سعدون مدير المهرجان إلى استمرار الناقد والصحفى محمد نبيـل على رأس المركز الصحفى للعام الثالث على التوالى.

محمد نبيل

وشهدت دورته الخامسة أكثر من 30 فيلما في المسابقات المختلفة عرضت جميعها لأول مره في مصر، فضلا عن عدد كبير من العروض العالمية والدولية الأولى.

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير هو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن المهرجان هدفه نشر ثقافة الفيلم للقصير وتبادل الثقافات العربية، كما ينظم المهرجان ورش وندوات فنية مجانية على مدار العام.