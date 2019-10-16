شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر ردا على شائعة وفاته: متمرد أيضا أنا وحبيبتى متمردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت خلال الساعات الماضية شائعة تكررت كثيرا وهى شائعة وفاة النجم الكبير كاظم الساهر، وهى الشائعة التى كثيرا ما طالته ويعتبرها أمرا سخيفا من سلبيات مواقع التواصل الاجتماعى، ويبدو أن كاظم أراد أن يرد على هذه الشائعة بشكل مختلف، حيث نشر على صفحته على موقع فيس بوك مقطع من أغنيته، تأكيدا على وجوده وأن الوفاة مجرد شائعة، وكتب كاظم "متمردٌ أيضا أنا وحبيبتى متمردة متمردان مميزانِ وعاشقانِ بعنفوانِ وحياتنا متجددة".



كاظم

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعى تداولوا الشائعة بأكثر من طريقة فمنهم من كتب أن كاظم تعرض لحادث سير فى إحدى الدول الأوروبية وآخرون أكدوا أن كاظم توفى بسبب وجبة مسممة، وهى الاختلاقات التى تدل على النفوس المريضة والأمر البعيد كل البعد عن الحقيقة.

ولد كاظم جبار إبراهيم الساهر السامرائى فى 12 سبتمبر عام 1957 وهو مغنٍ وملحن عراقى يحمل الجنسيتين الكندية والعراقية، ولحن جميع أغانيه بنفسه حتى الآن باستثناء بعض الأغانى القليلة التى استعان فيها بملحنين آخرين.