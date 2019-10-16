شكرا لقرائتكم خبر عن بوسى شلبى عن نبيلة عبيد وميرفت أمين وسهير رمزى: صناع أجمل الأفلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الإعلامية بوسى شلبى متابعيها بصورة جديدة تجمعها بالنجمات الثلاثة نبيلة عبيد وميرفت أمين وسهير رمزى، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت بوسى على الصورة قائلة: "صناع أجمل أفلام السينما المصرية"، وحازت الصورة على إعجاب العشرات من متابعيها، وعلقت الفنانة روجينا على الصورة بأيموجى قلوب حمراء.

وفى نفس السياق، تحرص الإعلامية بوسى شلبى على مشاركة متابعيها بكل المهرجانات الدولية والعالمية التى تحضرها، وقد شاركت فى منتدى صناعة الترفيه Joy Forum19، فى الرياض.



