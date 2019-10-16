شكرا لقرائتكم خبر عن 21 أكتوبر أولى حلقات مسلسل "بلا دليل" لدرة وخالد سليم على cbc والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة سينرجى عن عرض أولى حلقات مسلسل "بلا دليل" بطولة النجوم درة وخالد سليم يوم 21 أكتوبر الجارى على شاشة قناة cbc، على أن تكون الإعادة على شاشة cbc دراما، من إخراج منال الصيفى.
وفى السياق ذاته، تواصل مخرجة العمل مونتاج ومكساج الحلقات الأولى، بالتزامن مع تصوير المسلسل، إذ يتبقى ما يقرب من أسبوعين وينتهى فريق العمل من التصوير نهائا.
"بلا دليل" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة ويشارك فى بطولته درة، خالد سليم، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوى، جمال عبد الناصر، أشرف زكى، أنعام الجريتلى، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفى، وهاجر الشرنوبى وتأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج شركة سينرجى.
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