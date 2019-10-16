تراند اليوم : التدخين يسبب الوفاة ..تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الراحل ” طلعت زكريا”

كشفت إيمي، ابنة الفنان الراحل طلعت زكريا، عن تفاصيل الأيام الأخيرة التي شهدها والدها قبل وفاته يوم الثلاثاء 8 أكتوبر عن عمر 58 عاما.

قالت زكريا، في مداخلة هاتفية مع برنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة “MBC مصر”، إن حالة والدها الصحية تدهورت بشدة في الفترة الأخيرة بسبب تدخينه للسجائر بشراهة، مما أدى إلى إصابته بمشكلات في التنفس دخل على إثرها إلى المستشفى، التي مكث فيها 3 أيام قبل وفاته.

أوضحت أن الأطباء أكدوا لهم خلال فترة مكوثه في المستشفى، أن الجسم لا يستجيب أبداً للعلاج، لافتة إلى أنها لم تكن تتخيل أن هذه الوعكة ستتسبب في وفاته، مشيرة إلى أنها كانت تظن أنه سيتعافى منها مثل كل مرة وسيذهب لتصوير فيلمه الجديد، إلا أن الأطباء أخبروها بعد ذلك أن حالته أصبحت حرجة جدًا بعد القلب توقف عدة مرات، معلقة: “مفيش ربع ساعة وبلغوني انه توفى”.

يشار إلى أن عزاء طلعت زكريا، كان قد أقيم مساء الخميس 10 أكتوبر بمسجد الحامدية الشاذلية، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع، في مقدمتهم نجليّ الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وكان الفنان الراحل انتهى منذ فترة من تصوير فيلم بعنوان “بعد الخميس”، إنتاج سعودي إماراتي مشترك، من إخراج المخرج السعودي، حيدر سمير الناصر، وهو من نوعية الأفلام الكوميدية الاجتماعية، ولم يعرض بعد.