كتب امير فتحي في الأربعاء 16 أكتوبر 2019 11:56 صباحاً - نشرت وزارة الصحة السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر ” مقطع فيديو قصير يتضمن فيلم كارتوني يتحدث عن أضرار تدخين الشيشة والسجائر والمخاطر التي تسببها لصحة الإنسان .
وتحدث مقطع الفيديو عن الاعتقاد الخاطئ لدى الكثير من الناس عن أن تدخين الشيشة أقل ضررا من تدخين السجائر وأن المياه الموجودة بقاعدة الشيشة تخفف ضرر التبغ والنيكوتين .
وهذا غير صحيح على الإطلاق لأن هذه المياه تكون وظيفتها فقط تبريد الدخان ولا تقلل من آثاره الضارة .
كما أكد مقطع الفيديو على ان تدخين الشيشة لمدة ساعة واحدة يعادل تدخين 100 سيجارة .. إضافة إلى تضاعف المواد الضارة في دخان الشيشة مثل النيكوتين وأول أكسيد الكربون .
ويتعرض مدخن الشيشة والمعسل لخطر الإصابة بأمراض الرئة والقلب والسرطان ولاحتمالية العدوى بنسبة كبيرة وخطيرة .
ونصحت وزارة الصحة السعودية مدخني الشيشة بضرورة التخلص منها للوقاية من الأمراض التي تسببها .
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة السعودية تكشف أيهما أكثر ضررا السجائر أم الشيشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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