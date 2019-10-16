حقيقة وفاة الفنان ” كاظم الساهر ” إثر حادث سيارة أم تسميمه من قبل زوجته

كتب امير فتحي في الأربعاء 16 أكتوبر 2019 11:56 صباحاً - انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية أنباءا عن وفاة الفنان العراقي ” كاظم الساهر ” إثر تعرضه لحادث سير في إحدى الدول الأوروبية .

وذكرت تلك الأنباء الغير موثقة أن كاظم الساهر بعد تعرضه للحادث كانت حالته الصحية غير مستقرة وبوضع حرج ثم بعد ذلك فارق الحياة .

ووفقا لموقع ” صدى البلد ” أكدت مصادر مطلعة كذب تلك الادعاءات التي تروجها بعض الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي .

والصادم في الأمر أيضا هو انتشار شائعة في نفس الوقت عن وفاة كاظم الساهر ولكن في هذه المرة بطريقة أخرى .

حيث تناقلت بعض الصفحات خبر وفاته عن طريق تعرضه للتسمم على يد زوجته المغربية الأصل والتي قامت بوضع السم له أثناء تناوله وجبة العشاء .

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ولم يعلق الفنان كاظم الساهر أو مكتبه الإعلامي على هذه الأخبار التي انتشرت انتشارا كبيرا على السوشيال ميديا .. وهو ما جعل كاظم الساهر يتصدر مؤشرات البحث جوجل في مصر وبعض البلاد العربية .

بعد أن تفاعل عدد كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر وفاة كاظم الساهر حيث اثير الجدل بينهم فمنهم من يشكك في الخبر ومنهم يترحم عليه ويدعو للفنان بالرحمة .