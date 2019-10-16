شاهدوا.. جوزيف عطية يساعد المتضررين من الحرائق في لبنان

كتب امير فتحي في الأربعاء 16 أكتوبر 2019 11:56 صباحاً - نشرت النائبة بولا يعقوبيان فيديو يظهر فيه الفنان جوزيف عطية يقوم بالمساعدة في تقديم العون للمتضررين من الحرائق التي اندلعت في لبنان.

وظهر عطية وهو ينقل بيده المياه وعلّقت بولا على الفيديو قائلة: “إنسانيون نجوم من وطني”.

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