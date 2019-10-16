محمود قابيل: امتنعت عن مشاهدة المسلسلات لهذا السبب

متابعة بتجــــــــــــرد: قال الفنان محمود قابيل، إنه امتنع عن مشاهدة الدراما المصرية منذ 4 أعوام، لعدم رضاه عن تهميش المخرجين لصالح أبطال المسلسلات.

وأضاف قابيل، في تصريحات له، أنه يميل إلى متابعة الدراما الأميركية والإنكليزية والأسترالية والكندية، لأنهم يقدمون مادة درامية ثرية يتعلم منها كممثل وإنسان. مشيراً إلى أنه غير راضٍ عن سياسة شركات الإنتاج في تهميش المخرجين لصالح أبطال الأعمال.

وتابع: “سيظل المخرج هو رب العمل، وصاحب الكلمة الأولى والأخيرة فيه، وأنا أنتمي إلى هذه المدرسة الفنية، لكن يبدو أن الوضع تغير. وقد صُدمت حين سمعت عن قيام فنانٍ باستبعاد مهندس ديكور ومخرج مسلسله لعدم إعجابه بديكور أحد مواقع التصوير، ولن أسمح لنفسي بالمشاركة في هذا الوضع الخاطىء.

يذكر أنه تم تكريم محمود قابيل أخيراً من مهرجان الإسكندرية السينمائي، في دورته الخامسة والثلاثين، التي اختتمت فعالياتها، مساء الأحد، على مسرح سيد درويش في محافظة الإسكندرية.