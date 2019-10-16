جينيفر أنيستون تنضمّ إلى “انستجرام”

متابعة بتجــــــــــرد: فاجأت النجمة العالمية جينيفر أنيستون جمهورها بتدشين حسابها الرسمي على موقع “انستجرام”. ونشرت جينيفر أنيستون الصورة الأولى لها على طريقة الـ “سيلفي”، والتي جمعتها بأبطال مسلسل FRIENDS. وحظيت الصورة على أكثر من 5 ملايين إعجاب منذ نشرها، فيما بدأ 2.3 مليون شخص في متابعة حساب أنيستون الرسمي.

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