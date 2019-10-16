أحلام تدعم لبنان في مصابه.. مبادرة تُرفع لها القبعة!

متابعة بتجــــــــــــرد: إثر الحريق الهائل الذي أصاب العديد من المناطق اللبنانية قبل ساعات، تضامنت النجمة الإماراتية أحلام مع بلدها الثاني كما تصفه دائمًا، وأكدت أنّها مستعدة لإحياء حفل يعود ريعه إلى المتضررين في لبنان.

وأعادت أحلام نشر تغريدة زميلتها النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، التي كانت قد أعلنت عن استعدادها لدعم المتضررين عن طريقة إقامة حفل تعود أرباحه لهم، وعلّقت قائلةً: “وانا معاكي مشاركه شيرين حبيبتي لبنان ياما عطانا مبادره رائعه”.

مبادرة أحلام لاقت أصداءً رائعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث أشاد بخطوتها الآلاف من المغردين وتحديدًا اللبنانيين.

ومن المعروف عن أحلام محبّتها الكبيرة لبلد الأرز، وهو ما تكرّره دائمًا في لقاءاتها الإعلامية، حيث سبق وصرّحت أنها تعرفت على زوجها بطل الراليات مبارك الهاجري في لبنان وأمضت شهر عسلها في ربوع هذا البلد.

يذكر أنّ شيرين كتبت التعليق التالي: “قلبي يحترق على وطننا الغالي لبنان، لكن في مثل هذه المواقف، الكلام ليس كافياً. أنا على أتم الاستعداد لإقامة حفل يكون كل العائد منه مخصص للمتضررين من الحريق، وأناشد دولة رئيس الوزراء سعد رفيق الحريري أن تكون تحت رعاية سيادته”.