- 1/3
- 2/3
- 3/3
متابعة بتجــــــــــــرد: يتصدّر النجم العالمي جاستين بيبر الحملة الدعائية الجديدة لإحدى ماركات الملابس الداخلية الشهيرة، في جلسة تصوير له مع زوجته السوبر موديل هايلي بالدوين.
وانتشرت مؤخرًا صورًا من الجلسة التصويرية الخاصة بالحملة، يظهر فيها جاستين بيبر بملابس داخلية ومعه زوجته.
تجدر الإشارة إلى أن جاستين بيبر طرح مؤخرًا كليب 10000hours، مع فريق Dan + Shay، وحقق العمل 35 مليون مشاهدة بعد أيام من إقامة حفل زفافه الثاني من هايلي بالدوين.
وكانت مفاجأة الكليب هي ظهور هايلي بالدوين في العمل، وكأنها رسالة بدعمها الدائم لزوجها جاستين وتضمن الكليب لقطات قديمة للزوجين.
كانت هذه تفاصيل خبر جاستين بيبر بملابسه الداخلية في صور جديدة مع زوجته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.