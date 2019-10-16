جاستين بيبر بملابسه الداخلية في صور جديدة مع زوجته

متابعة بتجــــــــــــرد: يتصدّر النجم العالمي جاستين بيبر الحملة الدعائية الجديدة لإحدى ماركات الملابس الداخلية الشهيرة، في جلسة تصوير له مع زوجته السوبر موديل هايلي بالدوين.

وانتشرت مؤخرًا صورًا من الجلسة التصويرية الخاصة بالحملة، يظهر فيها جاستين بيبر بملابس داخلية ومعه زوجته.

تجدر الإشارة إلى أن جاستين بيبر طرح مؤخرًا كليب​ 10000hours، مع فريق Dan + Shay، وحقق العمل 35 مليون مشاهدة بعد أيام من إقامة حفل زفافه الثاني من ​هايلي بالدوين​.

وكانت مفاجأة الكليب هي ظهور هايلي بالدوين في العمل، وكأنها رسالة بدعمها الدائم لزوجها جاستين وتضمن الكليب لقطات قديمة للزوجين.