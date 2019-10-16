خاص- هبة طوجي لبصراحة: فكرة “هَوَسْ” جديدة ومجنونة وهذا ما يطمح له عابد فهد

وافقت النجمة اللبنانية هبة طوجي على دخول الدراما التلفزيونية في عمل تشارك في بطولته مع الممثل الكبير عابد فهد، يحمل عنوان “هَوَسْ” توقيع المخرج محمد لطفي، كتابة ناديا الأحمر وأنتاج مشترك بين كل من I See Media و Golden Line Production.

هبة بدأت الاسبوع الفائت تصوير أولى مشاهدها في المسلسل، إلا انها اضطرت ان تترك التصوير وتسافر الى موسكو لتؤدي عدد من عروض المسرحية الشهيرة “نوتردام دو باريس”، حيث تلعب شخصية “ازميرلدا”.

موقع “الخليج 365” تواصل مع هبة المتواجدة في موسكو لمعرفة موعد عودتها لاستكمال تصوير “هَوَسْ”، حيث كشفت أن التصوير سيتم على ثلاثة أقسام بحكم تعاقدها على عدة عروض من مسرحية “نوترودام دو باريس”.

وتابعت “طوجي” موضحة أن أول قسم من التصوير انتهى. وعندما تعود بعد اسبوعين ونصف من روسيا تستكمل تصوير القسم الثاني من المسلسل لفترة عشرة أيام، ثم تسافر الى الصين لاستكمال جولة المسرحية ثم تعود الى لبنان لتصوير آخر قسم من “هَوَسْ”.

ولفتت “هبة” ان فريق العمل يصور حالياً معظم مشاهد المسلسل التي لا تحتاج وجودها.

وحول أجواء التصوير خاصة بعدما انتشر على مواقع التواصل فيديوهات تجمعها مع عابد فهد، أخبرتنا “هبة” أن الاجواء رائعة في كواليس التصوير فهناك الكثير من الطاقة الايجابية والتركيز والاجتهاد.

وعن الدور الذي تجسده، أشارت “هبة” أن دورها غير متوقع، مركب يحتاج تركيزًا وفيه تحدي واجتهاد وغير سهل.

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وأكدت أن أبطال المسلسل يضعون كل جهدهم ليبصر المسلسل النور بنتيجة رائعة.

وحول المشاهد التي جمعتها مع عابد فهد، شددت “طوجي” ان التواصل بينها وبين “فهد” خلال التصوير رائع وانسجام كبير والعمل معه مميز خاصة أنه يطمح لإنجاح العمل بأكمله وإظهار شريكه بصورة جيدة وليس همه نفسه، فهما يعملان يداً بيد في المسلسل. كما أن المخرج محمد لطفي قريب من القلب وانساني ويتمتع بحسٍ عالٍ.

وتابعت هبة كاشفة عن أن الانسجام لافت بينها وبين كارمن لبس، وأن العمل معها جميل.

“هبة” متحمسة للعودة الى لبنان لإستكمال التصوير ومتشوقة لعرض المسلسل كي يرى المشاهد النتيجة لأن “الفكرة جديدة وخوتة والدور اخوت وحلو”.

نذكر ان هبة سجلت شارة المسلسل واسامة الرحباني يضع اللمسات النهائية عليها. أيضاً اسامة ينفذ الموسيقى التصويرية للمسلسل بالتزامن مع التصوير حيث ان الموسيقى تترجم بشكل رائع كل الحالات التي يمر بها ابطال “هَوَسْ”.

في الختام، لفتت “طوجي” أن فريق العمل على المستوى التقني عالي جداً فمدير التصوير ايطالي، وفريق المكياج من ايران بالاضافة الى وجود سوريين ولبنانيين والأجواء جميلة والعمل جاري باحتراف كبير في تنفيذ المسلسل.

كما حصل موقع الخليج 365 على مجموعة من الصور من كواليس التحضيرات بين هبة طوجي وعابد فهد