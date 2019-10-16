عبدالله السدحان: لم أسحب على ريماس منصور.. واستغلّوا مقطعي لتصفية خلافات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم تمرّ اللقطة التي قام بتصويرها الفنان عبدالله السدحان أثناء وجوده في ليلة تكريم صُنّاع الترفيه، دون أن يكون للمتابعين تدقيق فيما حملته، فبعد أنْ جمعت كاميرا السدحان رفيق دربه ناصر القصبي رغم الخلافات التي نشبت بينهما حتى وصلت لأروقة المحاكم، حتى ظهرت للمشاهدين لقطة أخرى وهي محاولة السدحان عدم اظهار الفنانة اليمنية ريماس منصور أثناء مرور كاميرته على عدد من النجوم الحاضرين، فبعد محاولات من ريماس للظهور لم تتمكّن من ذلك، حتى انهالت ردود فعل ساخرة تجاه ريماس ومؤكّدين أنّ السدحان قد "سحب" عليها بالفعل ولم يكن يريد إظهارها معه.

وبعد كلّ ردود الفعل أكّد عبدالله السدحان عبر حسابه الخاصّ أنّه لم يقصد ذلك وقال "الغالبية استغل مقطعي السريع للزملاء والزميلات بأسلوب لتصفية خلافات أو كره مبطن وفي حسابي"

وأضاف: "أنا لم أسحب على أحد وعمري ما سحبت على إنسان فما بالكم بزميل وزميله، شكراً حبيب ، شكراً ريماس، شكراً راشد لاحترامي وتقديري والشكر موصول لأبو راكان..."

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يُشار إلى أنّ هناك بعض الخلافات غير الظاهرة بين عدد من الفنانين، بسبب ما يحدث بين القصبي والسدحان.