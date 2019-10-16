مُغنيّة أمريكيّة تسقط عن كرسيّها مباشرة على الهواء.. والضّحك سيّد الموقف!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شهدت حلقة برنامج "دانسينج ويذ ذا ستارز" سقطة كوميدية للمغنية الأمريكية وعضو لجنة التحكيم، كاري آن إينابا من أعلى كرسيها على الهواء أثناء رجوعها للجلوس.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنّ المغنيّة كاري آن إينابا، 51 عامًا، وقفت للإشادة برقصة الممثلة كيت فلانيري والرّاقص باشا باشكوف، وبعد ذلك سقطت أثناء رجوعها للجلوس على الكرسي الخاصّ بها فوقعت على الأرض وسقط الكرسي من خلفها، وانفجرت المغنيّة في الضّحك.

وعلى الرّغم من القلق والصّدمة التي ظهرت على وجهي لين جودمان وبرونو تونيولي، إلا أنّ كاري تعاملت مع الموقف بطريقة ساخرة قائلة: "لقد كانت زلّة".

وسارع المذيع توم بيرجيرون بسؤال كاري عن إذا ما كانت بخير وأخبرها أنّه كان يعلم أنّ هذه الكراسي سوف تُسبّب المشاكل.

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعيّ مقطع الفيديو الذي يُظهر سقطة كاري أثناء الحلقة، وأجمع محبّوها أنّ الجزء المفضّل في الحلقة هو تلك السّقطة التي تعرّضت لها وردّ فعلها الهزليّ السّاخر.

جدير بالذكر أنّ هذه ليست المرة الأولى التي تسقط فيها كاري على الهواء أثناء البرنامج، فقد تعثّرت وسقطت منذ سبع سنوات وذلك أثناء إشادتها برقصة الرومبا للممثل جيل ماريني وشريكه بيتا مورجترويد.