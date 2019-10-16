تغريدةٌ "صادمة" تُقلقُ جمهور كاظم الساهر على صحّته.. ومكتبه الإعلاميّ يلتزم الصّمت!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت تغريدة غريبة لأحد الأشخاص على تويتر بلبلة كبيرة وضجة حول صحّة الفنان كاظم الساهر، وحالة من القلق بين جمهوره على صحّته.

فبعدما نشر شخص تغريدة قال فيها أنَّ الفنان العراقيّ توفي في أحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت، مُضيفًا أنَّ سبب وفاته صادم، وهو قيام زوجته المغربية بدسّ السّمّ له في العشاء.

هذه التغريدة الغريبة التي تحمل العديد من التفاصيل التي لا يُمكن تصديقها، لعدةِ أسباب لعل أبرزها أن الفنان العراقي لم يتزوج وكان قد كشف مؤخراً عن انفصاله عن خطيبته التونسية سارة، أثارت بلبلةً كبيرةً بعدما تداول الجمهور خبر الوفاة مع تغيير الأحداث.

فانتشرت العديد من الأخبار عن وفاة الساهر بحادث سير في أحد الدول الأوروبية، ليتم تداولها بين الجمهور وسط تساؤلات كبيرة ومُطالبات من مكتبه الإعلامي بالخروج لنفي الخبر.

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التزام المكتب الإعلاميّ للفنان العراقي الصّمت وعدم خروجه بأيّ توضيح حول شائعة الوفاة زاد من قلق جمهوره ومحبّيه في الوطن العربيّ.

يُذكر أنَّ الفنان العراقي كاظم الساهر، أعلن مؤخرًا عن نيته الدخول في عزلةٍ من أجل التفرّغ لألبومه الجديد، فيما كشف الجدول الخاصّ بموسم الحفلات في الرياض أنَّ الساهر سيحيي حفلاً غنائيًا ضمن الموسم في الـ 12 من شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل.