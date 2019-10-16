مجموعة بالمان وبوما.. مُستوحاة من أزياء الملاكمة وكارا ديليفين نجمة الحملة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تشتهر العلامة الألمانية بوما في صناعة الملابس الرياضية بأسلوب عصريّ، أما العلامة الفرنسيّة بالمان فتشتهر بأسلوبها الغرافيكي وأزياء الهوت كوتور الفاخرة والباهظة.

أعلنت العلامتين مؤخرًا عن تعاونهما الأوّل، حيث سيتمّ طرح التشكيلة الحصريّة المكوّنة من 35 قطعة على مرحلتين، كما تمّ طرح صور الحملة الإعلانية للمجموعة، والتي ظهرت فيها عارضة الأزياء البريطانية كارا ديليفين، باعتبارها الوجه الإعلانيّ لهذا التعاون.

وفي 21 نوفمبر، سيتمّ الكشف عن الجزء الأوّل من المجموعة الموجّهة لكلا الجنسين، والتي تشمل الأحذية والملابس والاكسسوارات والعديد من القطع المستوحاة من ملابس الملاكمة التقليدية؛ باعتبارها الرّياضة المفضّلة لدى

أوليفييه روستينغ وكارا ديليفين؛ وذلك باللون الأسود تتخلله لمسات اللّون الذهبيّ، كما تشمل المجموعة شورتات ملاكمة باللونين الأحمر والأزرق، وجوارب عالية بتفاصيل اللوريكس، وسترات الطيار من الساتان، وأحذية

رياضية برقبة عالية، وسترات الهوديز وقمصان التيشرت.

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وتجمع القطع بين الأسلوب الرياصيّ وأسلوب الأزياء الرّاقية، وسيتمّ إنتاج الجزء الأوّل من قبل العلامة التجاريّة الألمانية للملابس الرّياضيّة، كما ستُصبح متاحة للشّراء.

أما الجزء الثاني من المجموعة فسيتمّ طرحه في ربيع 2020، إذْ سيتمّ إضافة 6 قطع أخرى إلى مجموعة Puma x Balmain، وهذه المرّة ستنتجها العلامة الباريسيّة، وسيتمّ عرضها للبيع في متاجرها ومتجرها الإلكترونيّ.