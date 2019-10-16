القطيعة تستمر في السعودية بين أصالة وأحلام









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تناقلت المواقع الصحافية خبراً عن صحيفة "الوطن" المصرية التي أكدت على استمرار القطيعة بين الفنانتين السورية أصالة والإماراتية أحلام، اللتين تجاهلتا بعضهما البعض خلال تواجدهما في منتدى صناعة الترفيه بالمملكة العربية السعودية. حيث أكدت عبر مصادرها أنهما رفضتا المصافحة وابتعدتا عن بعضهما رغم محاولات التدخل من قبل الفنانين راغب علامة ورجاء الجداوي والإعلامية بوسي شلبي لعقد الصلح بينهما.

ويعود الخلاف بين النجمتين إلى الأزمة الصحية التي تعرضت لها الإعلامية الكويتية فجر السعيد الصديقة المقربة جداً لـ"أحلام". وذلك بعدما تبادلتا التعليقات الودية عقب تمنيات أصالة بالسلامة لـ"فجر". لكن الأمر عاد وانقلب عدائياً وتعاظمت السجالات بفعل تدخل مروحة الجمهور المدافع عن كل منهما. الأمر الذي أغضب أحلام من جمهور أصالة وردها عليها ودفعها لحظرها، لتستمر القطيعة بينهما حتى الساعة مع ارتفاع حدة الردود غير المباشرة، رغم محاولات رأب الصدع التي يقوم بها أصدقائهما.