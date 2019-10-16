شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان ردا على قناة الجزيرة: الطيارة خاصة مش ركاب كفاية تضليل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن النجم محمد رمضان هجوما حادا على قناة الجزيرة، بعد مقطع بثته بشأن واقعة قيادته الطائرة أثناء ذهابه إلى السعودية للمشاركة فى موسم الرياض، وأشارت الجزيرة قيادته طائرة مدنية وهذا الأمر نفاه رمضان.
ورد رمضان، على قناة الجزيرة، قائلا: "تانى يا قناة الجزيرة دى مش طيارة ركاب دى طيارة خاصة وأنتم عارفين، واللى قال إنى أنا اللى طاير بها صاحبى وبيهزر، ثالثا كابتن الطيارة أكيد كان قافل لوحة التحكم بالكامل، رابعا وصلنا بالسلامة قبل ميعادنا".
وكتب رمضان، عبر حسابه على فيس بوك، قائلا: "تانى يا جزيرة فين ضمير المهنة يا محترمين كفاية تضليل بقى".
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