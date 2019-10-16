محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
قالت الفنانة نبيلة عبيد إنها ندمت على الأفلام التي قدمتها في سوريا ولبنان عقب النجاح، الذي حققته في فيلم رابعة العدوية.
وأضافت عبيد في تصريحات لـ"الخليج 365" أنها ندمت على هذه الفترة، مشيرة إلى أنها كنت تظن أن هذه الأفلام تحقق لها الشهرة والانتشار.
وأوضحت أنها عقب عودتها لمصر اكتشتفت أنها أضاعت الكثير من وقتها في أفلام غير جيدة لم تحقق لها شيئا.
وأشارت إلى أنها بدأت تفكر في المسار الصحيح بعد عودتها، وكانت روايات إحسان عبدالقدوس السبيل لذلك.
يذكر أن الدورة الـ35 من مهرجان الإسكندرية السينمائي حمل اسم الفنانة نبيلة عبيد، وتم تكريمها في حفل افتتاح المهرجان، يوم الثلاثاء الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر نبيلة عبيد تكشف لـ"الخليج 365" أسباب ندمها على أفلامها في سوريا ولبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.