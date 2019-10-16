تراند اليوم : مرتضى منصور ينقذ فنانة شهيرة من السجن..تعرف على قضيتها...

كشف محامي الممثلة السورية جمانة مراد حقيقة ما تقدم به المنتج أمير مصطفى نعمو والمخرج صفوان مصطفى نعمو" من بلاغ يطلبان فيه إعادة فتح التحقيق باتهام مراد وزوجها ربيع بسيسو، باختطافهما تحت تهديد السلاح.
وقال المستشار مرتضى منصور محامي جمانة مراد وزوجها، إن كل ما كتب من ادعاءات عن موكلته غير حقيقي، وأن الأخوين نعمو مدعيان، وأن النيابة والمحكمة بل والمحكمة الجنائية قررت حفظ القضية، بعد ثلاثة تظلمات منهما بسبب عدم كفاية الأدلة وتحريات المباحث التي لم تثبت واقعة الخطف من الأساس، كما أن كاميرات الكومبوند الذي يضم فيلا جُمانة لم يسجل دخول الثنائي كمختطفين.
وأكد منصور كلامه من خلال تقارير تحريات المباحث وقرار النيابة وحكم المحكمة النهائي بحفظ القضية، بحسب "لها".
وكان البلاغ المقدم من الاخوين نعمة أكد أن مراد وزوجها قاما باختطافهما داخل فيلا لهما في مصر، وذلك بسبب خلافات بينهم أثناء تصوير دورها في مسلسل "مدرسة الحب". وأجبراهما على توقيع تنازلاً عن حقهما في المسلسل، وانتهى الأمر بحفظ القضية.