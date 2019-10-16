تراند اليوم : بعد عام ونصف.. فنانة كويتية شهيرة تعلن طلاقها: «عشان ارتاح»

أعلنت الفنانة الكويتية غدير السبتي، انفصالها عن شريك حياتها المخرج أحمد الفردان.
وجاء في نص ما تشاركت به السبتي مساء أمس مع جمهورها: «القرار الذي أخذته لم يكن سهلاً مهما بررت عن أسبابه، لكن في بعض الأحيان حتى لو كان القرار صعباً يجب أن نمتلك خطوة جريئة لاتخاذه من أجل أن نرتاح في حياتنا كوننا سنعيش مرة واحدة، لهذا أنا وأحمد قد انفصلنا عن الحياة الزوجية، لكننا ما زلنا مرتبطين كصديقين وبيننا كل المعزّة والاحترام، أدعو الله أن يوفقنا في حياتنا. والاختلاف لا يصنع العداوة...».
ويأتي هذا الانفصال بعد عام ونصف العام من مشاركة السبتي، وتحديداً في شهر مارس من العام 2018، جمهورها خبر فرحتها بالزواج والارتباط من زميل دراستها في المعهد العالي للفنون المسرحية المخرج البحريني أحمد الفردان، وها هي اليوم تعلن من خلال المنبر ذاته عن خبر انفصالها.