فن ومشاهير

تراند اليوم : فنان شهير يعلن إجراء عملية جراحية عاشرة: ادعوا لي لأنني أتعذب من الألم...

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طالب فنان مصري شهير محبيه بالدعاء له قبل إجرائه لعملية جراحية تعتبر العاشرة خلال أشهر.

وطلب الفنان محمد التاجي من جمهوره بالدعاء له نظرًا لاستعداده لإجراء العملية رقم عشرة منذ بدء مشكلته مع طبيب غير أمين.

وقال "التاجي" في فيديو نشره عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "دلوقت هسافر عشان أعمل عملية عاشرة في سناني وأهد كل اللي عملته .. بقالي سنة بتعذب لأني اخترت دكتور قعدني سنة بيعذب فيا عمليات وتركيبات وطلع في الآخر كل اللي عمله بايظ وهرجع ابتدي من أول السطر وأتمنى أكون اخترت الدكتور صح المرادي".

وأضاف: "بطلب منكم تدعولي بالشفاء ويكون اختياري صح ".

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