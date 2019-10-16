بالفيديو.. مي العيدان تسخر من هذا الفنان الخليجي بقسوة: نشاز

نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، فيديو انتقدت فيه أحد الفنانين.

وظهر في المقطع المصور الفنان الكويتي عيسى المرزوق وهو يؤدي احدى الأغنيات. إلا أن الإعلامية سخرت منه بقسوة مشيرة إلى أن صوته نشاز.

وكتبت: “قلنا قبل ما أنام نسمع اشوية نشاز”. وهو ما أطلق في وجهها موجة من الانتقادات حيث دافع الكثيرون عن الفنان معتبرين أنه يتمتع بصوت جميل جداً.

وفي المقابل هاجم هؤلاء الإعلامية بطريقة قاسية. ومما جاء في التعليقات: “روعة صوته” و”صوته حلو” ونوم الظالمين عبادة” و”والله ماكو غيرك النشاز” و”والله انتِ النشاز”.

وحقق الفيديو أكثر من 45 ألف مشاهدة. ويشار إلى أن الفناناحتفل منذ أشهربزفافه على هديل الأنصاري شقيقة مدونتي الموضة أمل وفاطمة الأنصاري. وانتشرت على إثر ذلك فيديوهات أشعل المواقع.