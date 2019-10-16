شاهد.. أحمد شريف يكشف مفاجأة في ساقية الصاوي

كشف الفنان أحمد شريف عن مفاجأة في حفله الغنائي، والمقام الليلة على مسرح قاعة الحكمة بساقية الصاوي، الزمالك، حيث نشر فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وظهر من خلال الفيديو الفنان إيساف، والمقرر أن يحضر الحفلة غدًا كضيف شرف.
ويقدم شريف من خلاله باقة لامعة من أغانيه من بينها: "كل ما أغيب، انتي أنا، ورد صناعي، أجمل صوتبيدعيلي، عم الكل".
يذكر أن الفنان أحمد شريف طرح حديثًا كليب بعنوان "ممتاز ناجح ممتاز"، وهو من إخراج مروان مصطفى، والأغنية من كلمات رامي السبكي، وألحان رامي الكردي، وتوزيع زووم، كما حقق الكليب نجاحًا واسعًا عبر مواقع السوشيال ميديا.
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