فتحي عبد الوهاب بدأ مع محمد صبحي ولا يهتم بالبطولة المطلقة.. والسفر من أهم هواياتهمحمد رجب:هذا سبب...

ميرنا وليد - بيروت - في 21 آب/أغسطس عام 1971 ولد ​فتحي عبد الوهاب​ مرسي سليمان، والذي عرف فنياً بإسم فتحي عبد الوهاب، والذي بدأ مشواره الفني على مسرح الجامعة وبالتحديد كلية التجارة، كما حصل على دبلوم التذوق الفني من أكاديمية الفنون، ودرس إخراج قسم مسرح.

البداية الفنية والنجاح

في السنة النهائية للدراسة الجامعية، وعندما كانفتحي عبد الوهابيقدّم مسرحيات على مسرح الجامعة، قرر هو ومجموعة من زملائه أن يذهبوا إلى الكاتب المسرحي ​لينين الرملي​ والممثل ​محمد صبحي​، وقدّموا أوراقهم وبالفعل تمت الموافقة عليهم ليشاركوا في "بالعربي الفصيح"، الذي عرض لثلاثة مواسم أهلته لينطلق نحو الشهرة.

أعماله

بعد أن ظهر عام 1991 في مسرحية "بالعربي الفصيح"، تنوّعت أعمالفتحي عبد الوهاببعدها بين مسرح ودراما وسينما وبين البطولات المطلقة والجماعية، فهو يهتم بالدور الذي يقدمه بغض النظر إن كان بطولة أم لا، فعلى الرغم من أنه قدم العديد من البطولات المطلقة، لكن ذلك لم يمنعه من مشاركة العديد من النجوم في أعمالهم.

ومن أعمالفتحي عبد الوهابالدرامية "وما زال النيل يجري" و"الوتد" و"نور القمر" و"قلبي يناديك" و"الدم والنار" و"ريا وسكينة" و"قلب حبيبة" و"عائلة مجنونة جدا" و"العائد" و"هيما –أيام الضحك والدموع" و"سنوات الحب والملح" و"كيلوباترا" و"أشجار النار" و"قصص الإنسان في القرآن" و"نظرية الجوافة" و"دهشة" و"الخانكة" و"عوالم خفية" و"رحيم" و"​أبو عمر المصري​" و"​لمس أكتاف​" و"بدل الحدوتة 3" و"لآخر نفس" .

ومن أفلامه "طيور الظلام" و"سارق الفرح" و"إشارة مرور" و"​بخيت وعديلة​ 2" و"البطل" و"أرض الخوف" و"فيلم ثقافي" و"شجيع السيما" و"رانديفو" و"سهر الليالي" و"دنيا" و"البلياتشو" و"أحلام حقيقية" و"قص ولزق" و"كباريه" و"خلطة فوزية" و"زهايمر" و"عصافير النيل" و"بوسي كات" و"ريجاتا" و"هز وسط البلد" و"هروب اضطراري" و"الديزل" و"لص بغداد" ،وشارك في مسرحيات "النافذة" و"أبناء الحب والغضب" و"حبيبتي يا" .



سيلفي فتحي عبد الوهاب

إشتهرفتحي عبد الوهاببحبه الشديد لصور السيلفي وأثار الجدل من خلالها، خصوصاً أنه يحرص على التقاط صور سيلفي مع اصدقائه ومع زملائه من الوسط الفني، مثل ​أحمد زاهر​ و​أروى جودة​ وأحمد رزق، أصبح هناك ترند بإسم سيلفي فتحي عبد الوهاب، كما لقبه البعض على مواقع التواصل الإجتماعي بلقب ملك السيلفي، وقد علّق ساخراً على الأمر بعد إثارة الجدل إحدى صوره" "كيف تلتقط سيلفي على طريقتي في 4 خطوات بدون معلم سيلفي بنكهة العمق ..قريباً في معرض الكتاب".

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صورة شبيهه تورطه مع زوجته

فتحي عبد الوهاب متزوج ولديه إبن وحيد يدعى عمر، وفي لقاء له تحدث عن زوجته وقال إنه لا يستطيع الحياة من دون حب ولا يتخيل الزواج بفتاة لا يحبها، وبأن قصة الحب الحقيقية في حياته هي زوجته، وهو سعيد لما بينهما من تفاهم متبادل في شؤون الحياة، خصوصاً أنها متفهمة لطبيعة عمله وهو أمر مهم لأي فنان.

وكانت قد أثارت صورة عبر السوشيال ميديا حالة من الجدل للتشابه الكبير بين العريس وفتحي عبد الوهاب، وهو ما جعل البعض يتوقع حدوث خلاف بينه وبين زوجته، لكنه علّق على الأمر بأن زوجته تعلم من هو زوجها، وبأن الصور أضحكته كثيرا للتشابه بينه وبين هذا الشخص.

جوكر الغلابة

سأل أحد الأشخاص عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعي، عن الفنان المصري الذي يمكنه تقديم شخصية الجوكر، فكانت الإجابة من نصيبفتحي عبد الوهاب، والذي إختارته الأغلبية لتقديم الشخصية، لكونه البطل الذي يتمكن من تجسيد الشخصية السيكوباتية ببراعة، ووصفوه بجوكر الغلابة.

جوائز

خلال مشواره الفني إستطاع فتحي عبد الوهاب أن يحصل على العديد من الجوائز، منها جائزة التميز من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر المتوسط، كما حصل أيضاً على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "خلطة فوزية" من المهرجان الدولي الثالث لفيلم المرأة بسلا، وأيضاً حصل على أحسن ممثل من مهرجان القاهرة السينمائي عن فيلمه "عصافير النيل"، وقد أهدى هذه الجائزة وقتها لمنتخب مصر والجمهور المصري.



السفر

السفر محطة مهمة في حياةفتحي عبد الوهاب، والذي بدأه وهو في عمر الخامسة، حيث كانت أسرته تسافر خارج مصر وهو إعتاد أيضاً على زيارة العديد من الدول لإكتساب خبرات وثقافات مختلفة، ويحرص على إقتناء أشياء تخص هذه الدول، ولكنه لا يهتم بالتسوّق.