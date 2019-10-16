خاص الفن- إيميه صياح تكشف هذا السر عن اطلالتها في سهرة ملكة جمال لبنان

ميرنا وليد - بيروت - تطل الممثلة والاعلامية ايميه صياح في حفل انتخاب ملكة جمال لبنان 2019 لتقدم الحفل المنتظر وقد علم موقع الخليج 365 بعد ان حاولنا معرفة بعض تفاصيل اطلالتها انه يتم حاليا تصميم فستان مصنوع بطريقة مخصصة لها . وتحفظت ايميه عن كشف المزيد من المعلومات حول السهرة المنتظرة .

ومن المعروف ان ايميه حاليا حامل بطفلها الاول فستكون اطلالتها محل انظار الناس ومحبيها.

حفل ملكة جمال لبنان لعام 2019 سيكون في 3 تشرين الثاني/نوفمبر في New Biel بفرن الشباك. وستقدم الحفل ايميه صياح، وهذه ليست المرة الاولى التي تقدم فيه صياح الحفل وعلى هذا الاساس تم اختيارها. كما علمنا ان الفنان اللبناني وائل كفوري سيحيي الحفل، واصبح المشاهدون على موعد معه في كل مرة تنظم محطة LBCI الحفل.

يذكر ان السنة الماضية نظمت محطة MTV الحدث بالتعاون مع ملكة جمال الولايات المتحدة الاميركية ريما فقيه، وإنتخبت حينها مايا رعيدي ملكة جمال لبنان.