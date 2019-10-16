ميرنا وليد - بيروت - اشارت الممثلة كارمن بصيبص في حديث خاص مع موقع الخليج 365 انها سعيدة جدا بردات فعل الجمهور على مسلسل عروس بيروت ككل وعلى دورها بشكل خاص وقالت: "كما الكل يلاحظ حاليا ان ردات الفعل على المسلسل جاءت ايجابية جدا تعبنا بهذا العمل جدا ونفرح حين نجد النتجية جاءت رائعة والناس تتابع بكل العالم العربي والمسلسل يلاقي اصداء وتعليقات جميلة ، ردود الفعل فاجأتني فقد دخل على كل بيت لبناني وعربي ودائما اسمع تعليقات على التفاصيل حتى".
وتتابع: "حاليا اتابع تصوير فيلم يونس من بطولة احمد عز واحمد فهمي ومصطفى خاطر ومحمود حميدة وانتهي من تصويره نهاية هذا الشهر".
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- هذا ما كشفته كارمن بصيبص عن عروس بيروتخاص الفن- إيميه صياح تكشف هذا السر عن اطلالتها في... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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