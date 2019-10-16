شاهد.. رانيا يوسف تفاجىء متابعيها بلوك جديد

كتب امير فتحي في الأربعاء 16 أكتوبر 2019 09:58 صباحاً - فاجأت الفنانة المصرية رانيا يوسف بظهورها بلوك جديد وذلك في فيديو جديد نشرته على حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.‏

وظهرت رانيا يوسف في الفيديو من أحد مراكز التجميل، خلال قص غرة شعرها، وعلقت على الفيديو ‏قائلة: “إيه رأيكم في اللوك الجديد”.

وقد علق الجمهور تعليقات أبدوا فيها إعجابهم بالـ “استايل” الجديد، الذي بدت فيه أصغر سنًا بسبب ‏الغرة.

ويشار إلى أن رانيا يوسف لا تتخلى عن لون شعرها الأسود الداكن إلا فيما ندر، خاصة في حياتها العادية بعيدًا عن التمثيل.‏