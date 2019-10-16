شاهد.. رانيا يوسف تفاجىء متابعيها بلوك جديد

كتب امير فتحي في الأربعاء 16 أكتوبر 2019 09:58 صباحاً - فاجأت الفنانة المصرية رانيا يوسف بظهورها بلوك جديد وذلك في فيديو جديد نشرته على حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهرت رانيا يوسف في الفيديو من أحد مراكز التجميل، خلال قص غرة شعرها، وعلقت على الفيديو قائلة: “إيه رأيكم في اللوك الجديد”.
وقد علق الجمهور تعليقات أبدوا فيها إعجابهم بالـ “استايل” الجديد، الذي بدت فيه أصغر سنًا بسبب الغرة.
ويشار إلى أن رانيا يوسف لا تتخلى عن لون شعرها الأسود الداكن إلا فيما ندر، خاصة في حياتها العادية بعيدًا عن التمثيل.
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